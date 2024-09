🎥 Campenaerts ziet Evenepoel alweer pech hebben: "Het kan de beste overkomen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Daags na zijn wereldtitel tijdrijden is Remco Evenepoel al opnieuw op pad geweest. Dat deed hij samen met Victor Campenaerts, leren we uit die laatste zijn vloeg.

Lang vieren is er niet bij geweest bij Remco Evenepoel, die sowieso nooit alcohol drinkt, na zijn tweede wereldtitel tijdrijden op rij. Daags nadien wilde Evenepoel gaan losrijden met Victor Campenaerts.

Al liep dat niet van een leien dakje, want Evenepoel had een lekke band met zijn wegfiets. "Het is mijn dag niet", zei Evenepoel. "Gouden fiets, maar een platte band. Het kan de beste overkomen", reageerde Campenaerts.

"De legende zegt dat je alleen maar lek rijdt als de vorm slecht is, maar hier is dat natuurlijk niet zo. Het tegendeel is hier bewezen. Maar mensen, als je lek rijdt, daar moet je dus niet van wakker liggen", zei Campenaerts.

Tweede wereldtitel op de weg voor Evenepoel?

"Ik had sowieso slechte benen vandaag", reageert Evenepoel nog laconiek. De powermeter werkte deze keer wel. "Het magneetje hangt er nog aan en de ketting ligt er ook nog op. Dus dat is al iets. Voor de rest, het zijn de uren in de broek die tellen."

Zondag wil Evenepoel voor de tweede keer wereldkampioen op de weg worden. Hopelijk blijft hij dan gespaard van pech, in de olympische wegrit reed Evenepoel op vier kilometer van de streep nog lek.