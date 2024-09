Nederland en kopvrouw Vollering incasseren stevige domper voor WK-wegrit in Zürich

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zaterdag strijden de vrouwen om de wereldtitel op de weg in Zürich. Nederland zal alleszins niet kunnen rekenen op Shirin van Anrooij.

Het EK wielrennen in Limburg liet Shirin van Anrooij al schieten. De Nederlandse kwam op 18 september nog aan de start van de GP de Wallonie, maar eindigde daar anoniem als 56ste op bijna vier minuten.

Nu haakt Van Anrooij dus af voor het WK op de weg en zet ze zelfs een punt achter haar seizoen. "Ik baal ontzettend, maar het is de enige juiste beslissing", zegt ze. "Ik merk al een tijdje dat ik krachtverlies heb in mijn linkerbeen."

De Jong vervangt Van Anrooij op WK

"Meer onderzoek is nodig om precies te achterhalen wat de oorzaak is, dus ik kom dit wegseizoen niet meer in actie. Heel erg jammer, maar ik blijf positief en kan hopelijk toewerken naar een spoedig herstel."

Van Anrooij wordt in de Nederlandse WK-selectie vervangen door Thalita de Jong van Lotto Dstny. Ook bondscoach Loes Gunnewijk baalt van de afwezigheid van Van Anrooij op het WK in Zürich.

"Het is erg teleurstellend, in de eerste plaats natuurlijk voor Shirin, dat ze het WK niet kan rijden", zegt Gunnewijk. "Maar op dit soort momenten gaat gezondheid voor."