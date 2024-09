Remco Evenepoel geeft het dan toch toe: "Dat was afgesproken met Mathieu van der Poel"

Remco Evenepoel had in de aanloop naar het wereldkampioenschap tijdrijden even getraind met Mathieu van der Poel. En daar werd blijkbaar toch een afspraak gemaakt tussen de twee.

Na de Tour of Britain vertrok Remco Evenepoel opnieuw naar Spanje om zich voor te bereiden op het wereldkampioenschap. Daar kwam hij Mathieu van der Poel tegen tijdens een lange training, die hetzelfde aan het doen was.

Voor de tijdrit werd Evenepoel op zijn persconferentie gevraagd naar die training met Van der Poel. Waren er daar al afspraken gemaakt voor de wegrit op het WK? Daar is Tadej Pogacar namelijk de topfavoriet.

"Neen, neen. In eerste instantie is hij een concurrent van ons", zei Evenepoel. We weten min of meer van elkaar hoe het met onze vorm is, maar het is niet dat we zomaar kunnen samenrijden. Mathieu is geen landgenoot en geen ploeggenoot."

Dan toch een afspraak met Van der Poel

Evenepoel kwam al juichend over de streep van de WK-tijdrit en dat was blijkbaar wel afgesproken met Van der Poel. "Dat was iets wat ik met Mathieu van der Poel en Freddy Ovett besproken had in Spanje", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Maar de fiets begon stevig te schudden, dus moest Evenepoel snel zijn stuur weer vasthouden. "Met mijn gouden fiets en gouden helm het WK winnen, was iets speciaal. En daar wilde ik van genieten."