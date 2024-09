Het is hem eindelijk gelukt! Vromant pakt goud en er kan zelfs een flauw grapje van af

Ewoud Vromant is wereldkampioen tijdrijden. Na het zilver van de Paralympische Spelen is het eindelijk prijs.

Vromant slaagde erin om in Zürich de Fransman Alexandre Leauté te kloppen. In de individuele achtervolging en in de tijdrit op de Spelen had hij telkens zilver gepakt.

In Zwitserland heeft hij nu eindelijk zijn revanche beet. “Er is enorm veel opluchting”, vertelde Ewoud Vromant achteraf aan Sporza. “Er was een beetje frustratie. Deze zomer wist ik niet waar ik het liet liggen.”

Het parcours in Zürich was veel beter voor hem. Al liep de voorbereiding niet zoals het moest. “Na Parijs heb ik covid gehad. Ik heb meer dan een week niet kunnen trainen. Ik heb maar één intensieve training gedaan.”

Toch voelde hij dat hij in topvorm was en maakt zelfs een grapje over zijn handicap. “Ik kon ook niet rapper. Misschien is het ook door de goede vorm dat ik mijn benen amper voelde”, klonk het met een brede glimlach.

“Het is anders dan mijn eerste wereldtitel, dit is letterlijk revanche om de Spelen goed te maken. Ik heb er genoten met mijn familie, maar om zo een zwaar seizoen af te sluiten is fantastisch. Mentaal zat ik er na de Spelen een klein beetje door.”