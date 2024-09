Roglic in dienst van Pogacar? "We zijn sterk op papier, maar..."

De WK-tijdrit was geen succes voor Primoz Roglic. Het is uitkijken welke potten hij kan breken, zondag in de wegrit.

Met een twaalfde plek moest Primoz Roglic vrede nemen op het WK tijdrijden. De teleurstelling was na afloop op zijn gezicht af te lezen. “Ik ben blij dat ik de finish haalde”, zij de winnaar van de Vuelta achteraf. “Wat ik ook doe, ik doe het altijd om te winnen. Ik ben dus zeker teleurgesteld, maar andere dingen liggen me nu eenmaal beter dan dit.”

Of de Vuelta nog in zijn lijf zit, daar kan hij moeilijk over oordelen. “Het waren drie zware weken, waarin we constant onze grenzen opzochten. Die weken daarna gingen dan ook nog snel voorbij. Bam, here I am.”

Want het seizoen zit er nog niet op. Roglic rijdt zondag met het Sloveense team en Tadej Pogacar nog de wegrit, maar ook de Ronde van Lombardije staat nog op zijn programma.

“Op mijn leeftijd wordt dat anders lastig. Het gaat zo snel, dus ik moet in de weekenden blijven fietsen om mijn vorm vast te houden”, zegt hij over zijn deelname aan de wegrit. Waardoor hij de wegrit op het WK een beetje afdoet als training richting Lombardije.

Er werden al vragen gesteld of Roglic in dienst van Pogacar kan en wil rijden. Veel woorden wou hij er niet aan vuil maken. “Het is een andere wedstrijd, maar weet je wat ik wil? Lekker wat rusten en me dan voorbereiden met de Sloveense ploeg, waar ik graag onderdeel van ben. We zijn sterk op papier, maar moeten dat nog tonen in koers.”