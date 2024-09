Johan Museeuw apprecieert wat Evenepoel en co van plan waren: "Het doet toch iets met je"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In 1996 werd Johan Museeuw wereldkampioen in het Zwitserse Lugano. Remco Evenepoel en co wilden in de voetsporen treden van Museeuw 28 jaar geleden.

Remco Evenepoel werkte woensdag samen met Victor Campenaerts en Laurens De Plus nog een laatste lange training af van zo'n zes uur. Ook bondscoach Sven Vanthourenhout kroop op de fiets en reed mee. In de dagen voor de tijdrit op het WK hadden Campenaerts en Evenepoel het plan om naar Sankt Moritz te fietsen. Daarmee wilden ze in de voetsporen treden van Johan Museeuw, die in 1996 Laurent Jalabert tegenkwam op training. Museeuw volgde Jalabert tot op tweeduizend meter hoogte na een beklimming van 25 kilometer. In totaal trainde Museeuw enkele dagen voor het WK zo'n 270 kilometer, op zijn 31ste verjaardag werd hij wereldkampioen. Museeuw apprecieert erkenning van Evenepoel en Campenaerts Evenepoel en Campenaerts wilden dus ook naar Sankt Moritz rijden, maar vanuit hun hotel nabij Zürich hadden ze bijna 360 kilometer heen en terug moeten rijden. Dat had toch net iets te veel geweest. "Ik vond het wel leuk om te lezen dat Evenepoel en zijn ploegmaats zeiden dat ze nog een monstertraining gingen doen 'zoals Museeuw'", zegt Museeuw bij Het Nieuwsblad. "Het doet toch iets met je, als je prestaties jaren later nog gewaardeerd worden."