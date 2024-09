Nog brons op het EK, maar niet op het WK: waarom België Mixed Team Relay links laat liggen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Op het WK in Zürich wordt er woensdag nog een laatste keer tegen de klok gereden met de Mixed Team Relay. En dat is opvallend genoeg zonder de Belgen.

Sinds 2019 wordt de Mixed Team Relay georganiseerd op het WK wielrennen, in 2020 was er geen editie. In Zürich wordt dus voor de vijfde keer een gemengd wereldkampioenschap tegen de klok georganiseerd.

Voor het eerst zullen Nederland én België niet aan de start staan. De Nederlanders kwamen ook al niet aan de start van het EK Mixed Team Relay, de Belgen pakten in eigen land nog brons. In Zürich zijn er dus niet bij.

"Op het EK deden we vooral mee omdat het in België was", zegt Frederik Broché, technisch directeur van Belgian Cycling, bij Het Laatste Nieuws. Maar er zijn nog wel wat andere redenen waarom de Belgen niet meedoen.

Geen interesse van toppers voor Mixed Team Relay

Weinig Belgische toppers, zoals Evenepoel of Kopecky, hebben zin in de Mixed Team Relay. Zij focussen zich liever op hun wegrit dit weekend. En de discipline wordt enkel op het EK en WK gereden. "Dat maakt het extra moeilijk om het op die manier van de grond te krijgen."

Ook Slovenië en Groot-Brittannië haken net als op het EK af. Frankrijk, Spanje, Denemarken en Zwitserland waren er op het EK niet bij, maar staan wel aan de start van het WK.