Tim Wellens duidelijk over zijn rol en Tadej Pogacar op het WK: "Dat is niet de bedoeling"

Tim Wellens is er voor het eerst sinds 2020 nog eens bij op een WK op de weg. Net wanneer zijn kopman Tadej Pogacar de grote favoriet is voor de regenboogtrui.

Tussen 2017 en 2020 was Tim Wellens er altijd bij op het WK op weg, eerder ook al eens in 2014. Maar sinds Sven Vanthourenhout bondscoach werd, was Wellens er niet meer bij. In Zürich dus wel opnieuw.

Wellens moet Evenepoel aan zijn tweede wereldtitel op de weg helpen, maar bij Slovenië rijdt dan weer zijn UAE-kopman Tadej Pogacar. Hij heeft na de Tour het WK in Zürich als zijn enige doel gemaakt.

Wellens over Pogacar op WK

En dat is vreemd, vindt Wellens zelf. Plots wordt Pogacar voor één dag een tegenstander in plaats van een ploegmaat. In 2023 maakte Wellens de overstap naar UAE en heeft hij een goede band gesmeed met Pogacar.

Al denkt Wellens ook niet dat hij Pogacar kán terugpakken als de Sloveen versnelt, zeker niet wat hij voelt als ze samen trainen. "Het kan dus niet de bedoeling zijn om mij die opdracht te laten uitvoeren", zegt hij bij HLN.

Wellens wil het wel proberen, maar dat zou volgens hem geen goede situatie creëren of leiden tot het verhoopte resultaat. "Op zo’n moment is maar één van ons misschien in staat om hem te volgen. Remco", stelt Wellens nog.