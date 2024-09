"Wie Remco kent, weet dat hij daar motivatie uit haalt": Lefevere moet plannen wijzigen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Patrick Lefevere liet eerder dit jaar vallen dat hij Remco Evenepoel in klassiekers wou zien in 2025. Maar dat zal er niet van komen.

Remco Evenepoel wil zich verder ontwikkelen als een ronderenner. De plannen van Patrick Lefevere om hem in de klassiekers uit te spelen gaan in de ijskast. Geen Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen dus in 2025.

“Remco zag dat niet zo zitten”, vertelt Patrick Lefevere aan La Dernière Heure. “Terwijl we hem eigenlijk dit jaar al aan de start van de Primavera wilden brengen. Een wedstrijd van 300 kilometer kan dan nuttig zijn. Maar het wielrennen is nu eenmaal veranderd.”

De manier van trainen is nu totaal anders. 2025 wordt het dus niet voor klassiekers en Evenepoel, maar Lefevere sluit het in de toekomst zeker niet uit. Wellicht volgt dat pas nadat hij de drie grote rondes gewonnen heeft.

De combinatie tussen Giro en Tour komt er normaal wel. Eigenlijk zou dat zelfs al in 2024 een optie geweest zijn. “Remco wou dat graag, maar zijn trainer heeft die plannen gewijzigd. Maar voor 2025 is het wel realistisch.”

En daar spiegelt hij zich graag aan Pogacar, die de twee won dit jaar. “Wie Remco kent, weet dat hij daar motivatie uit haalt. Natuurlijk brengt dat een geheel andere voorbereiding met zich mee. Dan moet hij al een eerste keer pieken half april, omdat zijn seizoen dan later zal beginnen.”