Belg mag niet deelnemen aan WK gravel nadat fraude aan het licht komt

Geen Luc Bellings op het WK gravel. De renner uit Hasselt pleegde fraude om zich te kwalificeren.

De naam Luc Bellings zegt je wellicht wel iets. Tot 2022 runde de voormalige topchef zijn sterrenzaak De Vork in Hasselt. Hij trok nadien naar Orihuela in de buurt van Alicante waar hij samen met zijn vrouw en een vriend een fietsenzaak runt, een andere passie van hem.

En die passie wilde de 59-jarige renner omzetten in een deelname aan het WK gravel, op 6 oktober in Halle en Leuven. Maar dat zal niet doorgaan. Bellings moest zich plaatsen voor het WK via een kwalificatiemanche. Dat wilde hij doen op zaterdag 24 augustus in de Houffa Gravel Fondo.

Achteraf liep echter een klacht binnen tegen de vroegere topchef. Hij had zijn rugnummer en kaderplaatje doorgegeven aan een ploegmaat. Naar verluidt, zo schrijft Het Nieuwsblad, moest die laatste hem fors laten uitzakken in de slotkilometers, of hij zou op het podium gestaan hebben.

Eerder al twee jaar geschorst

“De zaak is onderzocht en vervolgens overgemaakt aan de internationale wielerunie UCI. De bevoegde instantie in deze”, zegt directeur sport van Belgian Cycling, Massimo Van Lancker.

De UCI heeft ondertussen beslist dat Bellings niet mag deelnemen aan het WK. In 2014 was hij ook al eens tegen de lamp gelopen voor dopinggebruik. Bellings testte positief op het gebruik van testosteron en gaf dat meteen toe.

Hij gebruikte naar eigen zeggen testosteron als middel tegen het verouderen. Op dokterstoezicht smeerde hij zijn gezicht en hals elke dag na het scheren in met een testosterongel. Toen werd hij twee jaar geschorst.