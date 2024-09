Evenepoel en Van der Poel zijn gewaarschuwd: Pogacar doet stevige uitspraak over WK

Tadej Pogacar wil in Zürich voor het eerst wereldkampioen op de weg worden. De Sloveen heeft van het WK dan ook al heel lang een doel gemaakt.

Vorig jaar in Glasgow stond Tadej Pogacar voor het eerst op het podium van het WK op de weg. De Sloveen pakte toen brons en troefde Mads Pedersen af in de sprint. Al lag dat parcours hem toen niet echt.

Het WK viel vorig jaar ook begin augustus, net na de Tour de France. Daar kraakte Pogacar in de laatste week, nadat hij door een polsbreuk in Luik-Bastenaken-Luik geen ideale voorbereiding had gehad.

Dit jaar bereidde Pogacar zich wel goed voor op het WK. Na de Tour sloeg hij de Olympische Spelen in Parijs over en koerste bijna twee maanden niet. In Canada maakte hij zijn rentree, met een zevende plaats in Québec en indrukwekkende winst in Montréal.

WK al van december doel van Pogacar

Pogacar heeft van het WK in Zürich al lang een doel gemaakt. "Ik zit al sinds vorig jaar december met het WK in mijn hoofd", zegt Pogacar bij HLN. De Sloveen verkende het parcours al eens en zag dat het goed was.

"Bij de elite is dit het parcours dat me tot nu toe het beste ligt. Daarom ben ik enthousiaster dan ooit tevoren." Wordt Pogacar na Eddy Merckx in 1974 en Stephen Roche in 1987 de derde renner die de Giro, de Tour en het WK wint in hetzelfde jaar?