"Ik word er opnieuw stil van": Remco Evenepoel met ongelofelijk eerbetoon

Remco Evenepoel is een geweldige renner van absolute wereldklasse. Maar onze landgenoot heeft ook een ongelofelijk straffe persoonlijkheid.

In een interview met Jef Robert, de man die heel wat jonge renners in ons land begeleidde, komt één van de meest ontroerende momenten uit de carrière van Remco Evenepoel naar boven.

Robert vertelt aan Het Laatste Nieuws over het feit dat Stef Loos in maart 2019 verongelukte tijdens een wielerwedstrijd. Evenepoel had toen net de ploeg verlaten om voor Soudal-QuickStep te rijden.

“Bij ons was Stef de kamergenoot van Remco geweest. Remco is toen naar de begrafenis gekomen en zou iets voorlezen”, vertelt Robert aan de krant.

“Maar op weg naar de kerk zag ik dat hij geen papiertje bij zich had. Of hij niets moest voorbereiden, vroeg ik. Hij schudde van neen en wees naar zijn hoofd. ‘Dat zit allemaal hier’, zei hij.”

Robert was onder de indruk van wat Evenepoel deed. “Hij heeft daar gesproken, zo ingetogen en indrukwekkend, die hele kerk hing aan zijn lippen. Ik word er opnieuw stil van als ik het vertel.”