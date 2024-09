Miserie, miserie, miserie: Wie wegrit op tv wil zien, moet constant schakelen door... de paus

Zondag zal het een moeilijke opdracht zijn om het WK te volgen. Daar zorgt het bezoek van de paus aan ons land voor.

In normale jaren zendt VRT het WK helemaal uit, enkel met een onderbreking door het middagjournaal van 13 uur. Maar dit jaar is de paus op bezoek in ons land en dat zorgt voor een complexe situatie om de koers live op televisie te volgen.

Van 10.10 uur tot 11 uur is de koers van bij de start op VRT1 te zien. Daarna schakelen zij over naar De Zevende Dag. Op Canvas is dan de misviering van de paus te zien.

Ketnet blijft gewoon uitzenden als anders, waardoor van 11u tot 12u geen live-uitzending van de koers is. Je kan wel kijken op de livestream via VRT MAX, de Sporza-app en sporza.be.

Om 12 uur wordt de koers weer getoond op VRT Canvas, tot 13.30 uur. Dan is het middagjournaal gedaan en kan er weer op VRT1 gekeken worden.

“De paus die een eucharistieviering voorgaat in ons land is een unieke gebeurtenis. Heel wat Vlamingen willen die meemaken, maar kunnen niet aanwezig zijn in het Koning Boudewijnstadion. Als publieke omroep willen we hierin tegemoetkomen en de viering live uitzenden”, zegt de VRT.

Ook de Zevende Dag is voor veel kijkers een vaste afspraak, waardoor, zeker in aanloop naar de verkiezingen, daarvan niet afgeweken wordt.

“Op zondag zullen de kijkers een paar keer moeten overschakelen naar een ander kanaal. Het laatste en spannendste stuk van de wedstrijd is integraal te volgen op VRT1. VRT begrijpt dat het voor de wielerliefhebber misschien even wat complexer zal zijn, maar hoopt op begrip.”