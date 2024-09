Vanthourenhout ontleedt WK-parcours: drie heikele punten, voor elke topfavoriet wat wils

De wegrit op het EK is een stevig parcours. De lokale ronde van 26,8 kilometer bevat maar liefst 474 hoogtemeters.

De renners moeten zondag op het WK in het Zwitserse Zürich na een stevige aanloop zeven keer een lokale ronde rijden. Die bestaat uit drie heikele punten.

Zürichbergstrasse

900 meter klimmen aan maar liefst 7,7 procent gemiddeld. De uitloper bevat zelfs een passage van 200 meter aan 13,4 procent.

“De weg is er vrij smal — anderhalve wagen breed — en rechttoe rechtaan. Je ziet de top al vroeg liggen. Voor mij is dit een strook voor Tadej Pogacar”, zegt Vanthourenhout aan Het Laatste Nieuws.

Witikon

De Witikon is een klim van 2,5 kilometer aan gemiddeld 5,4 procent. De piek zit halverwege, met een stijgingspercentage van 9 procent.

“Deze klim is verraderlijk, want met de uitloper erbij gaat het eigenlijk vijf kilometer omhoog. Het wegdek is breed en doet denken aan de typische hellingen uit de Ronde van Zwitserland. Het is geen wegdek waarbij de banden aan het asfalt blijven kleven. Een klim die Remco graag heeft.”

Schmalzgruebstrasse

Veel draaien en keren, maar nooit helemaal vlak. Een goede positie hebben is van cruciaal belang. “Dit is een stuk waar Remco zijn vermogen kwijt kan, maar voor mij geen strook waar je Mathieu van der Poel zomaar uit het wiel zal rijden. Dat zal al vroeger in de lokale ronde moeten gebeuren.”