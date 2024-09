De sfeer in Team Belgium is uitstekend, vooral als het over Evenepoel gaat: "Ik ben door het ijs aan het zakken"

De sfeer was al goed toen Team Belgium enkel bestond uit Remco Evenepoel en Victor Campenaerts voor de tijdrit. In aanloop naar de WK-wegrit is dat nog altijd het geval.

De beelden van Victor Campenaerts leveren hiervoor het bewijs. De vlog van vocsnor op Instagram over de lange training van een paar dagen geleden spreekt boekdelen. De Belgen wilden richting Sankt-Moritz rijden, net zoals Johan Museeuw dat in 1996 deed. Museeuw pakte dat jaar ook de wereldtitel in het Zwitserse Lugano.

Evenepoel verwijst naar uitspraak Museeuw

Het deed Evenepoel ook verwijzen naar een stilaan legendarische uitspraak van Museeuw, die gepaard ging met een verkeerde uitspraak van de familienaam van Remco. "Ik ga hier bijna door het ijs zakken, mannekes", lacht Evenepoel. Het vervolg van de training zou aantonen dat dit duidelijk niet waar was. We mogen dus op onze beide oren slapen.

Op de volgende beelden is te zien hoe Victor Campenaerts in het bijzijn van Laurens De Plus bergop aan het rijden is. "Daar is Evenepoel. Je kan hem in de verte nog zien", zegt Campenaerts over de Belgische kopman. Dat kan voor Campenaerts zelf en De Plus natuurlijk maar één ding betekenen. "We zijn gelost", klinkt het eerlijk.

Laurens De Plus is in elk geval stevig onder de indruk van Evenepoel. De Plus heeft in het rondewerk al vaker geknecht voor een kopman bergop en zou op het WK dus een waardevolle kracht moeten zijn. "Hij is aan het vliegen maat", zegt Deplusky, zoals zijn bijnaam is bij zijn ploeg Ineos Grenadiers, over Remco Evenepoel.

Ook bondscoach Sven Vanthourenhout reed deze training mee op de fiets. Af en toe eens richting de ploegwagen grijpen, hoorde er op de lastige stukken dan ook wel bij.