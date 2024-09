📷 Evenepoel en co werken stevige training af, Campenaerts lacht met bondscoach Vanthourenhout

Enkele dagen voor de WK-wegrit heeft Remco Evenepoel nog een stevige training afgewerkt. Dat deed hij samen met Victor Campenaerts, Laurens De Plus én bondscoach Sven Vanthourenhout.

Remco Evenepoel en Victor Campenaerts werkten zondag al de tijdrit af op het WK in Zürich en kregen dinsdag het gezelschap van Laurens De Plus. De andere Belgen zakken donderdag af naar Zwitserland.

In navolging van Johan Museeuw in 1996 wilden Evenepoel en co nog eens een stevige training afleggen voor het WK. Hij reed toen naar Sankt Moritz, een stadje op bijna 2000 meter. Het leverde Museeuw 28 jaar geleden toen de regenboogtrui op in Lugano.

Evenepoel, Campenaerts en De Plus trainden net iets meer dan 200 kilometer, met onderweg ook iets meer dan 2600 hoogtemeters. Evenepoel en co reden aan een gemiddelde snelheid van meer dan 32 kilometer per uur.

Campenaerts lacht met Vanthourenhout

"À la Johan, maar helaas liet de sneeuw ons niet toe om in Sankt-Moritz aan te komen", schreef Evenepoel op zijn Strava. Voor Evenepoel, die in Zürich voor de tweede keer wereldkampioen kan worden, wordt het nu vooral rustig aan doen tot zondag.

Bondscoach Vanthourenhout vertrok samen met Evenepoel, Campenaerts en De Plus voor hun lange training, maar haakte halfweg af. "We hebben de bondscoach pijn gedaan", lachte Campenaerts.