Dramatisch nieuws uit Zürich: Zwitserse juniore Muriel Furrer (18) overleden na zware val

De Zwitserse juniore Muriel Furrer (18) is overleden aan haar verwondingen. De jonge renster kwam donderdag zwaar ten val in de WK-wegrit en is overleden aan haar verwondingen.

Furrer (18) kwam donderdag tijdens de WK-wegrit zwaar ten val en werd met een reddingshelikopter naar het ziekenhuis gebracht. "Ze liep een ernstig hoofdletsel op en verkeert in zeer kritieke toestand", meldde de UCI donderdagavond.

"Diep triest vernamen de UCI en het Organisatiecomité van het WK wielrennen in Zürich de tragische dood van de jonge Zwitserse wielrenster Muriel Furrer. De wielerwereld verliest een renster met een grote toekomst voor zich."

"De familie van Muriel vraagt om hun privacy te respecteren in deze bijzonder moeilijker periode", sluit het persbericht van de UCI af. Over de omstandigheden van de valpartij heeft de UCI niet gecommuniceerd.

Furrer gevallen in een bos

De Zwitserse krant Blick zou wel meer weten over de hoe de fatale valpartij van Furrer is gebeurd. Volgens de Zwitserse krant viel Furrer in een steile bocht naar links in een afdaling.

De val zou in bosrijk gebied gebeurd zijn, waardoor de Zwitserse lange tijd zwaargewond onontdekt heeft gelegen voor ze werd afgevoerd. Pas een uur na het einde van de juniorenkoers bij de vrouwen zou een reddingshelikopter geland zijn.