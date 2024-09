Evenepoel en Benoot over gemis Van Aert op het WK: "Dat is gewoon onmogelijk"

De Belgen moeten het op het WK in Zürich zonder Wout van Aert stellen, die in de lappenmand ligt na een val in de Vuelta. Evenepoel en Benoot zullen hem zeker missen.

De voorbije jaren waren er op grote kampioenschappen telkens twee kopmannen: Wout van Aert en Remco Evenepoel. Daar profiteerde vooral Evenepoel van, met een wereldtitel in 2022 en de olympische titel dit jaar.

In Zürich is Evenepoel de enige kopman bij de Belgen en dat zal ook voor hem anders zijn dan normaal. "Iemand zoals hem is onmogelijk te vervangen", werpt Evenepoel met bloemetjes naar Van Aert bij Het Nieuwsblad.

Volgens Evenepoel moet er nog besproken worden hoe en door wie het verlies van Van Aert opgevangen kan worden. "Maar het had sowieso beter geweest zijn met hem erbij", zei Evenepoel nog.

Benoot over gemis Van Aert voor Evenepoel

Ook Tiesj Benoot, ploegmaat van Wout van Aert bij Visma-Lease a Bike, zal het wegvallen van Van Aert een verlies zijn voor Evenepoel. Als Remco aanvalt, is het altijd beter om nog een kopman achter de hand te hebben waartegen niemand wil sprinten.

"Met Wout had je de zekerheid dat hij daar zou gezeten hebben", stelt Benoot. Evenepoel had kunnen pokeren als hij met vooraan had gereden met Pogacar, omdat de Sloveen niet had willen sprinten tegen Van Aert.