Evenepoel hoopt op deze zwakte bij Pogacar op WK: "Daardoor kan hij een foutje maken"

Remco Evenepoel is één van de drie favorieten voor de regenboogtrui in Zürich. Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel zullen zijn voornaamste concurrenten worden.

Twee van de drie favorieten hebben de regenboogtrui als eens gedragen. Remco Evenepoel werd in 2022 wereldkampioen in Wollongong, Mathieu van der Poel won vorig jaar in Glasgow. Bij Tadej Pogacar ontbreekt die regenboogtrui nog.

De Sloveen zit al sinds december in zijn hoofd met het WK, vertelde hij onlangs. Maar Evenepoel ziet ook een voordeel in het feit dat hij de regenboogtrui al eens heeft gedragen en Pogacar nog niet.

Maakt Pogacar foutje op WK?

"Het kan wel voor extra stress zorgen bij Pogacar", zegt Evenepoel bij Sporza. "Hij kan daarom een foutje maken of meer risico durven te nemen." Al beseft Evenepoel ook dat Pogacar al een heel jaar weinig fouten maakt.

De Sloveen heeft volgens Evenepoel veel vertrouwen in zichzelf en kan ook zonder topdag winnen. "Maar de koers moet altijd gereden worden. Het seizoen komt ook ten einde en we zullen moeten zien hoe het gaat."

Een parcours van 273,9 kilometer en zo'n 4300 hoogtemeters is echter niet te onderschatten. "Zelfs renners in topvorm kunnen een patat krijgen." Evenepoel hoopt op een goede vorm zondag en hoopt op het beste.