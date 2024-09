Van der Poel verklapt opnieuw afspraak met Evenepoel en zegt wie hij de wereldtitel gunt

Mathieu van der Poel is een van de favorieten voor het WK in Zürich. Hij bedacht met Remco Evenepoel zelfs al een zegegebaar voor als één van de twee zondag wint.

In aanloop naar het WK in Zürich trainden Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel af en toe samen in Spanje. Daar ging het volgens Van der Poel niet veel over het WK, maar wel over zegegebaren.

Evenepoel gaf na het WK tijdrijden toe dat hij samen met Van der Poel zijn zegegebaar had afgesproken in Spanje. En de twee hebben ook voor de WK-wegrit van komende zondag een afspraak gemaakt.

"We hebben wel een zegegebaar in gedachten. Maar ik denk dat de kans iets groter is dat hij het mag maken, dan ik", citeert HLN Van der Poel op zijn persconferentie vrijdagavond. Maar Van der Poel wil zijn trui wel goed verdedigen.

Van der Poel over Evenepoel en Pogacar

"Ik schat Pogacar en Evenepoel nog een trapje of twee hoger op dit parcours." Van der Poel vindt het ook logisch dat Pogacar en Evenepoel een trapje hoger staan na wat ze dit seizoen al hebben gepresteerd.

Als Van der Poel zijn titel niet kan verdedigen, dan gunt de Nederlander wel duidelijk één iemand de wereldtitel. "Voor mij is Tadej op basis van dit jaar de verdiende wereldkampioen."