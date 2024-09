📷 Johan Bruyneel breekt Belgische renner tot op het bot af

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Vrijdagmiddag werd het WK voor beloften gereden. Johan Bruyneel was niet te spreken over één van de Belgische renners.

Geen goud voor de Belgische beloften op het WK in Zürich. Nochtans behoorde dat zeker tot de mogelijkheden als je ziet met wie we in koers zaten.

Uiteindelijk moest de Belgische ploeg vrede nemen met een bronzen medaille voor Alec Segaert. De West-Vlaming raakte in het slot nog weg in een achtervolgend groepje.

Voor Johan Bruyneel had Jarno Widar echter goud moeten pakken. Op elke klim nam hij het kopwerk voor de elitegroep voor zijn rekening.

Daarmee speelde hij enorm veel energie kwijt en dat hij in het slot van de koers nog goed kunnen gebruiken. Widar werd uiteindelijk zevende in Zürich.

“Diene Jarno Widar, denkt die nu echt dat die andere mannen niet met de velo kunnen rijden of zo?”, vroeg Bruyneel zich af op X. “Nog maar zelden zo’n sterke maar domme coureur gezien… man man man.”