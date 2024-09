Nederlandse bondscoach komt met opmerkelijke theorie over Mathieu van der Poel voor de dag

Er is al veel gezegd en geschreven over de kansen van Mathieu van der Poel op het WK. Die worden door de Nederlandse bondscoach wel aan de hand van een heel opmerkelijke theorie omschreven.

Koos Moerenhout legt bij In De Leiderstrui uit dat het voor hem redelijk simpel is wat er zondag in Zürich te gebeuren staat. "Dat is geen rocket science. Het parcours is dusdanig lastig, dat de betere renners vanzelf wel komen bovendrijven. Mathieu is daarin onze kopman en we hopen dat een paar renners hem in de finale kunnen ondersteunen."

Moerenhout is van plan om een bepaald scenario te allen tijde te vermijden. "De verkenning bracht niet direct nieuwe zaken aan het licht: het is een lastig parcours en het gaat niet meevallen om kampioen te worden, zo simpel is het. Maar het biedt kansen. Ik hoop dat we niet hoeven te controleren. Als dat moet, dan hebben we iets verkeerds gedaan."

Pogacar en Evenepoel de favorieten

In principe zal het controleren de taak zijn van de Belgen en de Slovenen. "Uiteindelijk moet je het allemaal zien, maar er zijn wel echt twee duidelijke favorieten met Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Dat is zoals het is. Maar het wil niet zeggen dat er geen andere renner kampioen kan worden, waar wij een heel goede van hebben met Van der Poel."

De Nederlandse ploeg is evenwel veel meer dan enkel Mathieu van der Poel. Het is prettig om desondanks niet de grootste last op de schouders te moeten dragen. " Wilco Kelderman en Bauke Mollema hopen we ook in de finale te krijgen, maar de druk ligt in de andere kampen. In dat opzicht is het anders dan op de Olympische Spelen."

De 4 bidons-theorie over Van der Poel

Van der Poel heeft aangekondigd een tweetal kilometers te zijn afgevallen. "Dat maakt wel degelijk verschil. Ik reken het om naar vier volle bidons", komt Moerenhout met een opmerkelijke theoretische vergelijking. "Als je die in je achterzak steekt en het gaat heuvelop, dan wil je die zo snel mogelijk kwijt. Dat is dus een wezenlijk verschil."