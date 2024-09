Remco Evenepoel doet boekje open over bondscoach Sven Vanthourenhout

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zondag wordt het WK de laatste wedstrijd van Sven Vanthourenhout als bondscoach. Het lijkt wel een einde van een groot tijdperk voor de renners.

Eind dit jaar liep het contract van Sven Vanthourenhout bij Belgian Cycling af. Net voor het EK werd bekendgemaakt dat het niet meer verlengd zal worden.

Vanthourenhout wil zelf voor een andere uitdaging gaan. Er liggen aanbiedingen op tafel van verschillende ploegen uit de WorldTour, die worden na het WK bekeken.

Voor de renners zal het aanpassen worden om niet meer met Vanthourenhout te werken. Ook Remco Evenepoel beseft wat hij zal missen.

“Sven is een verbinder. Iemand die heel goed vrienschapsbanden en professionele relaties kan smeden in een groep”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Het feit dat Vanthourenhout nog een jonge bondscoach was, werd enorm geapprecieerd. “Wat zijn kennis van het moderne wielrennen breder maakt vergeleken met iets oudere collega’s. En hem, als gevolg daarvan, bepaalde situaties dan ook beter doet aanvoelen en inschatten.”

Zijn relaxte manier van doen straalde ook af op de renners. “Uiteraard is het eenvoudiger om te werken met sterke kopmannen en domestiques. Maar je moet als coach ook in staat zijn om goed om te gaan met prestatiedruk. Sven deed dat als de besten.”