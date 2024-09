Maakten de Belgen een fout bij aanval van Pogacar? Bondscoach Vanthourenhout is duidelijk

Sven Vanthourenhout heeft geen afscheid kunnen nemen met een 100ste medaille op een kampioenschap. Remco Evenepoel werd vijfde in Zürich na een lange aanval van Tadej Pogacar.

Geen 100ste medaille voor Sven Vanthourenhout als bondscoach, maar daar ligt hij niet wakker van. Remco Evenepoel moest volgens de bondscoach 100% zijn om wereldkampioen te worden en dat was hij niet.

De Belgen werden ook verrast door een aanval op 100 kilometer van de streep van Tadej Pogacar. 'Ik had niet verwacht dat de koers toen gereden ging zijn. Dat was het ook niet, maar het was wel bepalend", zegt hij bij HLN.

Belgen laten zich verrassen door Pogacar

Had Evenepoel niet zelf moeten reageren op de aanval van Pogacar? "Aan de andere kant was het nog 100 kilometer tot aan de meet. Dat kon ook anders uitdraaien", reageert Vanthourenhout daarop.

De Belgen moesten al snel heel wat renners opsouperen want de Belgen kregen niet veel steun van andere landen zoals Nederland. Volgens Vanthourenhout heeft iedereen gedaan wat hij kon om Pogacar terug te halen.

"Ik denk ook niet dat Remco de superbenen had waar hij op hoopte. Het is dubbel: we hadden nog vertrouwen dat het goed ging komen, maar Tadej Pogacar is uiteraard een prachtige kampioen", besloot Vanthourenhout nog.