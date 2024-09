Waarom Specialized dol is op Evenepoel: "Boonen had een positieve uitstraling, maar Remco..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel pakte op de Olympische Spelen goud in de wegrit en tijdrit. Vooral de foto van de wegrit, met de Eiffeltoren op de achtergrond, is iconisch.

Doordat Remco Evenepoel een persoonlijke deal heeft met Specialized werd hij de afgelopen weken gelinkt aan een overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe, dat ook met de fietsen rijdt van het Amerikaanse merk.

Deze week werd duidelijk dat Evenepoel ook volgend jaar bij Soudal Quick-Step blijft. Daar zijn ze bij Specialized natuurlijk ook blij mee, want de Amerikanen zijn bijzonder blij met Evenepoel als uithangbord.

Specialized heel tevreden over Evenepoel

"Het is een droom om met Remco te werken", zegt de 74-jarige Specialized-stichter Mike Sinyard bij Het Nieuwsblad. De ploeg werkte in het verleden ook al samen met onder meer Tom Boonen bij de ploeg van Lefevere.

"Ook Tom had een positieve uitstraling, maar het charisma van Remco is speciaal", zegt Sinyard. Omdat Evenepoel grote ronden kan winnen, maar ook uitblinkt in eendagskoersen en het tijdrijden.

Volgens Sinyard inspireert de aanvallende manier van koersen jong en oud én heeft Evenepoel ook een buitengewone persoonlijkheid. "Hij komt authentiek en menselijk over", zegt de Amerikaan nog.