De Cauwer over opvolger Vanthourenhout: "Dat is het enige wat de bondscoach moet doen"

Het WK in Zürich was de laatste opdracht van Sven Vanthourenhout als bondscoach. Volgens José De Cauwer zal Vanthourenhout gemist worden.

Op zijn laatste WK als bondscoach van de profs en de beloften pakte Sven Vanthourenhout nog twee medailles. Alec Segaert pakte brons in de wegrit bij de beloften, Remco Evenepoel werd wereldkampioen tijdrijden.

In zijn laatste wedstrijd als bondscoach zat er geen medaille meer in, Remco Evenepoel werd vijfde. Daarmee sluit Vanthourenhout zijn periode bij Belgian Cycling af met 99 medailles, op de weg en in het veld.

De Cauwer over de kwaliteiten van Vanthourenhout

Wie de nieuwe bondscoach wordt, is nog niet duidelijk. Maar dat Vanthourenhout gemist zal worden als bondscoach, is wel duidelijk. "Ze gaan hem heel hard missen", zegt José De Cauwer bij Sportweekend.

"Hij was een people manager, een geweldige coach." En die kwaliteiten moet ook zijn opvolger hebben, volgens De Cauwer. "Want de bondscoach moet die jongens alleen laten samenwerken."

"Je hoeft die toppers niet meer te trainen of voor te bereiden, dat doen de teams. Het is nu vooral belangrijk om ze samen te laten werken en ze te laten begrijpen dat samenwerken belangrijk is", besluit De Cauwer nog.