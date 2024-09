Mathieu van der Poel verklapt wat hij zei tegen Tadej Pogacar na de aankomst van het WK

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel moest zondag zijn regenboogtrui afstaan aan Tadej Pogacar. Na de streep vielen de twee elkaar in de armen.

Ook Mathieu van der Poel was verrast toen Tadej Pogacar op 100 kilometer van de streep aanviel op het WK. Zoals iedereen dacht Van der Poel dat de Sloveen wel zou terugwaaien, maar dat gebeurde niet.

Pas na de streep zag Van der Poel Pogacar terug. De twee vielen elkaar in de armen, op zijn persconferentie verklapte de Nederlander wat hij zei tegen Pogacar. "Wat ik hem daar vertelde? Dat hij crazy is", citeert In de Leiderstrui.

Van der Poel heeft genoten van regenboogtrui

Van der Poel pakte zelf nog brons, wat voor hem het hoogst haalbare bleek te zijn op het zware parcours in Zürich. "Dit was ook echt een doel voor mij, dus ik ben heel tevreden met de manier waarop het is gegaan en ik heb een mooie beloning."

Van de regenboogtrui heeft Van der Poel wel afscheid moeten nemen, de Nederlander heeft genoten van zijn tijd als wereldkampioen. "Ze zeggen dat er een vloek op kan heersen, maar dat heb ik nooit gevoeld. Ik zal dit jaar nooit vergeten."

Van der Poel won als wereldkampioen de SUPER 8 Classic, de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en een rit in de Ronde van Luxemburg. In totaal werkte Van der Poel 43 koersdagen af in de regenboogtrui.