Nieuwe domper voor Visma-Lease a Bike: alweer slecht nieuws over een kopman

"Olav Kooij zal niet meer in actie komen in het restant van het seizoen", schrijft zijn ploeg Visma-Lease a Bike op hun sociale media. "De 22-jarige sprinter heeft de laatste dagen last van knieproblemen."

"Medische onderzoeken hebben de aanwezigheid van een klein steentje onthuld, waarschijnlijk het gevolg van een eerdere val. Dit vereist een operatieve verwijdering. Na de ingreep zal hij een korte rustperiode nodig hebben, voordat hij kan beginnen aan zijn herstelproces."

Omdat er nog maar weinig koersen op het programma staan, is er besloten dat Kooij een punt zal zetten achter zijn seizoen. De Nederlander had nog drie wedstrijden op zijn programma staan dit seizoen.

De Betcity Elfstedenrace (2 oktober), de Sparkassen Münsterland Giro (3 oktober) en Parijs-Tours (6 oktober) zou Kooij nog rijden. Hij sluit het seizoen af met acht zeges, waarvan één ritzege in de Giro.

Na Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Cian Uijtdebroeks is Olav Kooij opnieuw een kopman die vroegtijdig een punt achter zijn seizoen zet. Ook T. van Dijke, Gloag, Tulett, Van Baarle en Van Belle liggen in de lappenmand.

