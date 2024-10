Boogerd en Breukink springen in de bres voor Mathieu van der Poel en verdedigen hem tegen kritiek

Mathieu van der Poel zal het komende jaar de regenboogtrui niet dragen. Hoe hij de Ronde en Parijs-Roubaix won als wereldkampioen, dat zal toch wel bijblijven.

Dat vindt ook Michael Boogerd, die Van der Poel verdedigt tegenover diegenen die zich vragen stellen bij diens periode in de regenboogtrui. "Er werd raar over gepraat door sommige mensen. Als wereldkampioen E3, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix winnen in één week: dat is toch wel heel bijzonder", zegt de ex-renner in het Cycloo Wielercafé.

"Op de Spelen was hij de één na beste renner, denk ik. Het koersverloop zat niet mee, maar hij was gewoon supergoed." Erik Breukink is onder de indruk van de derde plek van Van der Poel op het WK. "Op dat parcours is het knap van Van der Poel. Het bleek een klimmersparcours. Hij reed wel mooi tussen die klimmers. Zelf vond hij het één van de beste wedstrijden die hij ooit gereden heeft. Ik denk niet dat er meer in zat."

Van der Poel waardig wereldkampioen

Voor Michael Boogerd was de reactie van Van der Poel ook veelzeggend. Die zal echt niet in elke koers vrede nemen met een ereplaats. "Hij was echt blij met die bronzen medaille", merkte Boogerd. "Het is voor hem wel echt een dingetje. Hij is een waardig wereldkampioen geweest en hij neemt ook op een waardige manier afscheid van zijn trui."

Een andere gast in deze podcast vond dan weer dat het een grote fout was om niet mee te gaan met Pogacar toen die aanviel. Breukink betwijfelt of het gelukt zou zijn om in de schaduw van Pogacar mee te koersen. "Ik denk dat het sowieso niet was gelukt en dat die andere mannen ook wel een klein beetje angst hebben", probeert Boogerd in hun hoofd te kruipen.

Uitzonderlijke aanval van Pogacar

Wat de wereldtitel betreft, moet de nadruk dus gelegd worden op het knappe nummer van Pogacar. "Niemand had dit verwacht. Gaan op 100 kilometer van de meet in een WK, is uitzonderlijk."