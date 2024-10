Derde plaats van Mathieu van der Poel op WK in Zürich verbazingwekkend als je achteraf de communicatie hoort

Mathieu van der Poel mag best tevreden zijn met zijn derde plaats op het WK in Zürich. Vooraf beschouwde hij zelf zijn winstkansen als gering. Mooi als je dan nog het podium haalt.

Vooraf werd de aanwezigheid van Bauke Mollema door de Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout nog omschreven als de troefkaart voor Van der Poel. Dan is het ook interessant om eens die fameuze troefkaart aan het woord te horen over het WK. "Drie-vier ronden voor het einde ging het het hardst, toen Pogacar al weg was en België daarna het gat probeerde te dichten", zegt Mollema aan de NOS.

"Ik had de aanval van Pogacar niet eens door, want ik zat even te ver. In Montréal ging hij op 30-40 kilometer van de finish. Je weet dat het een speciale kerel is. Als iemand zo'n inspanning kan volhouden, dan is hij het wel", heeft Mollema enkel lof voor de nieuwe wereldkampioen. "Als je dat ook nog afmaakt, ben je natuurlijk de dik verdiende winnaar. Indrukwekkend."

Van der Poel in de elitegroep

Voor de rest was het veel meer afzien. "Daarna was het harken, ieder voor zich bijna. We kwamen in een groep met 15-20 man, met ook Mathieu van der Poel erbij. Op zich draaide het wel redelijk rond. Mathieu zei dat hij niet meer super was, maar uiteindelijk werd hij dan nog derde. Zo slecht was ie niet. Ik denk dat iedereen op dat moment al à bloc zat."

Inderdaad wel straf dat Van der Poel nog het podium haalde na beweerd te hebben 'niet super' te zijn. Dat zal dan toch naar Van der Poel-normen geweest zijn. Mollema sleepte zelf nog een twaalfde plaats uit de brand, ook niet onverdienstelijk. "Ik was blij dat ik me heel goed voelde, maar in de laatste 20 kilometer ging het lichtje een beetje uit. Dat was op zich jammer."

Net geen top 10 voor Mollema

In een lange koers van meer dan 270 kilometer kan dat al eens gebeuren. "Een sprintje voor de top 10 zat er niet in, maar ik ben blij met de vorm die ik had."