Lang niet iedereen zag het onmiddellijk zitten in Tom Boonen: "Hij zei: dat wordt een goede helper"

Het is ongelooflijk wat Tom Boonen in zijn carrière allemaal gepresteerd heeft. Lang niet iedereen zag onmiddellijk in hem dat grote supertalent.

Dat komt aan bod in één van de verhalen die naar boven gehaald worden in de podcast Wielerclub Wattage, al dan niet waar. "Op het WK van 1998 in Valkenburg was ik nog junior", begint Tom Boonen aan zijn relaas. "Dirk De Wolf kwam langs met José De Cauwer, die toen nog de bondscoach was, en begint hem te vertellen over ons."

Boonen herinnert zich de waardeverhoudingen van weleer nog. "Jurgen Van Goolen was toen diegene die wedstrijden met grote voorsprong won. Jurgen Van Loocke was erbij, dat was een snelle renner, en Gert Steegmans en Kim Baetens. Dirk begint over al die renners een verhaal te vertellen. Gert Steegmans was volgens hem de klassieke renner van de toekomst, Jurgen Van Goolen ging de nieuwe Eddy Merckx worden."

Tom Boonen de helper

Kortom: de man die zes jaar voordien Luik-Bastenaken-Luik had gewonnen was enorm lovend over heel wat jonge renners van 17-18 jaar. "Dirk ging heel dat rijtje af, tot hij bij mij uitkwam. "Dat wordt een goede helper", zei hij over mij."" Zo veel jaren later kan Boonen er natuurlijk mee lachen, goed wetende wat hij gepresteerd heeft.

De vraag is dan natuurlijk: is dat hele verhaal waar of niet? Dat komen de kijkers telkens aan het einde van de aflevering te weten. Dan moest Tom Boonen dus onthullen of Dirk De Wolf zich zo schromelijk vergist had in zijn kwaliteiten en zijn potentieel. "Spijtig genoeg wel", bevestigde Boonen dat het effectief heeft plaatsgevonden.

Dirk De Wolf geeft vergissing toe

De Wolf kan weinig anders dan toegeven dat hij het bij het verkeerde eind had. "Ik ben content dat het ne grote geworden is", besluit de analist.