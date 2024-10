'Mark Cavendish heeft een knoop doorgehakt over zijn toekomst'

Mark Cavendish (39) lijkt ook volgend jaar nog in de wielersport te blijven. Hij zou bij Astana Qazaqstan blijven, maar de vraag is nog in welke rol.

Zijn 35ste ritzege in de Tour de France was hét doel van Mark Cavendish. Niemand behalve hij zelf leek er nog in te geloven, maar Cavendish maakte het wel waar. In de vijfde etappe was hij sneller dan Jasper Philipsen.

In de rest van de Tour kwam Cavendish niet meer in het stuk voor, maar dat deerde de Brit niet. De recordhouder qua ritzeges in de Tour leek na de slottijdrit dan ook zijn afscheid aan te kondigen als profwielrenner. Sindsdien reed Cavendish ook geen enkele wedstrijd meer.

Cavendish langer bij Astana?

In de Tour of Britain klonk Cavendish begin septembrer alweer anders. "Ik ben nog niet klaar voor dit jaar", zei hij bij WielerFlits. "We zullen zien wat er gebeurt in de toekomst." Grote baas Aleksandr Vinokoerov sloot een toekomst als renner uit.

"Ons doel was dit seizoen. Dat was volgens mij duidelijk voor iedereen. Ik denk niet dat hij met wie dan ook koerst volgend jaar, maar dat is mijn persoonlijke mening. It makes no sense om te blijven koersen", zei hij aan wielerjournalist Daniel Benson.

Volgens WielerFlits zou Cavendish nu toch blijven bij Astana, maar in welke rok is nog niet duidelijk. Ambassadeur van de ploeg of de sprinttrein mee op poten zetten met Mark Renshaw zouden opties zijn. Of blijft hij dan toch als renner?