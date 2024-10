Nieuwe details over dodelijke val van de Zwitserse Muriel Furrer: "Minstens één getuige"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Was de Zwitserse juniore Muriel Furrer (18) dan toch niet alleen tijdens haar valpartij? Volgens de Zwitserse krant Blick was er minstens één getuige.

Maandagavond kwam de kantonpolitie van Zürich met een persbericht over de dodelijke valpartij van Muriel Furrer. De jonge Zwitserse zou "enige tijd" onopgemerkt aan de rand van het bos hebben gelegen waar ze viel.

"Volgens huidig ​​onderzoek werd de valpartij niet waargenomen. Er zijn momenteel geen televisiebeelden of andere opnames beschikbaar. Er zijn geen getuigen bekend", klonk het in een persbericht.

Volgens de Zwitserse krant Blick zou niet alleen geweest zijn toen ze is gevallen. Het baseert zich op beelden van een reporter van de krant die 400 meter voor de plek waar de val gebeurde stond.

Minstens één getuige bij val van Furrer?

Twee rensters zouden anderhalve seconden voor Furrer hebben gereden, achter haar volgen nog twee rensters. Blick heeft twee rensters kunnen identificeren en nam ook contact op met hun federaties. Hun naam en land werden voor de privacy niet bekendgemaakt.

De renster in het wiel van Furrer heeft de Zwitserse wellicht van haar lijn doen afwijken. "Maar door de hoge snelheid en de barre weersomstandigheden kon ze het ongeval zelf nooit gezien hebben", zegt een woordvoerder van de wielerbond van het land in kwestie.

"Er is minstens één getuige", concludeert Blick. "Maar we helpen heel graag mee aan het onderzoek", zegt dezelfde woordvoerder nog. "Omdat we allemaal willen dat de omstandigheden worden opgehelderd."