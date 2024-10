Pogacar verdiende amper prijzengeld in 2024, zijn loon verbleekt bij dat van Verstappen en Ronaldo

Tadej Pogacar won bijna overal waar hij aan de start stond dit jaar. Veel prijzengeld heeft de Sloveen daar echter niet aan overgehouden.

De Strade Bianche, vier ritten en het eindklassement in Catalonië, Luik-Bastenaken-Luik, zes ritten en het eindklassement in de Giro én de Tour, de GP Montréal en het WK. Dat zijn de 23 zeges van Tadej Pogacar in 2024.

De Sloveen steekt er met kop en schouders bovenuit dit jaar, Europees kampioen Tim Merlier komt met 16 zeges nog enigszins in de buurt van de kersverse wereldkampioen. Maar rijk werd hij niet van zijn prijzengeld.

Prijzengeld en loon Pogacar

Zijn overwinning op het WK leverde Pogacar slechts 8000 euro op, al is de regenboogtrui hem natuurlijk veel meer waard. Na de Giro pakte Pogacar ruim 400.000 euro mee naar huis, na de Tour zo'n 600.000 euro.

Al zijn die bedragen niet voor Pogacar alleen, die moeten nog verdeeld worden onder het personeel van UAE. Al is zijn loon bij UAE Team Emirates de echte grote bron van inkomsten voor Pogacar.

De Sloveen zou zo'n 6 à 8 miljoen euro per jaar verdienen, al is dat nog altijd een peulschil met andere supersterren. Messi verdient zo'n 58 miljoen euro per jaar, Verstappen zo'n 68 miljoen euro en Ronaldo zelfs 180 miljoen euro per jaar.