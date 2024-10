Demi Vollering krijgt ook van Nederlandse wielerbond stevige kritiek voor WK in Zürich

Het WK in Zürich werd voor de Nederlandse vrouwen opnieuw een drama. Vooral kopvrouw Demi Vollering moest het stevig ontgelden, nu heeft ook de technisch directeur kritiek op Vollering.

De Nederlandse vrouwen waren opnieuw de sterkste ploeg op het WK wielrennen in Zürich. Maar tactisch reden de Nederlandse vrouwen opnieuw een bijzonder slechte koers, door achter elkaar te rijden.

Vollering reed achter Markus en Vollering en loste haar twee ploeggenotes ook bergop in de laatste ronde in Zürich. Zij kwamen een minuut na de eerste groep over de streep, samen met Justine Ghekiere.

Opnieuw kritiek op Vollering

Vollering werd zelf pas vijfde in de sprint en greep dus naast de regenboogtrui en een medaille. De technisch directeur van de KNWU, Wilbert Broekhuizen, had dan ook een scherpe analyse bij NOS over het WK in Zürich.

"Er mogen fouten gemaakt worden, maar je moet er wel van leren. In de nabespreking hebben we zorgvuldig en uitgebreid besproken wat er volgende keer beter kan", stelde Broekhuizen

"Het is natuurlijk heel lastig om met elkaar te communiceren, omdat je zonder oortjes rijdt. Je zag dat Demi hele goede benen had, maar dat ze vergat om zich heen te kijken", besluit Wilbert Broekhuizen nog.