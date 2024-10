Kasper Asgreen neemt afscheid in mineur van Soudal Quick-Step, dit wordt zijn nieuwe ploeg

Het afscheid van Kasper Asgreen bij Soudal Quick-Step wordt er een in mineur. De Deen vertrekt na zeven jaar bij de ploeg van Patrick Lefevere, maar heeft met Binche-Chimay-Binche afgelopen dinsdag zijn laatste wedstrijd van 2024 gereden.

Soudal Quick-Step meldde donderdag namelijk dat Asgreen niet aan de start komt van de Münsterland Giro. "Nadat hij de hele nacht last had van ziekte, werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd vastgesteld dat hij een blindedarmontsteking heeft, waarvoor een operatie noodzakelijk is."

"We wensen Kasper een spoedig en volledig herstel!", sluit de ploeg zijn bericht op sociale media af. Na een operatie aan de blinde darm staat Asgreen zo'n vier tot zes weken aan de kant, waardoor zijn seizoen erop zit.

In 2021 beleefde Asgreen zijn beste jaar bij Soudal Quick-Step. Hij won toen op tien dagen tijd de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen. Vorig jaar won de Deen nog een etappe in de Tour.

Volgens WielerFlits rijdt Asgreen vanaf 2025 voor het Zwitserse Tudor Pro Cycling. Die transfer is nog niet officieel, die van zijn ploegmaat Julian Alaphilippe wel. Ook Marc Hirschi rijdt volgend jaar voor Tudor.

