Nathan Van Hooydonck maakt carrièreswitch bij Visma-Lease a Bike

Nathan Van Hooydonck blijft langer aan boord bij Visma-Lease a Bike. De ex-renner wordt onderdeel van het commerciële team van de Nederlanse ploeg.

Een jaar geleden moest Nathan Van Hooydonck zijn fiets aan de haak hangen door hartproblemen. Hij bleef wel werken voor Visma-Lease a Bike, zo was hij dit voorjaar begeleider van VIP’s tijdens wedstrijden.

"De hospitality-gasten begeleiden tijdens de koersen speelde een grote rol in mijn verwerkingsproces", zegt Van Hooydonck. "De maanden na het ongeval vond ik het moeilijk om te accepteren dat ik geen renner meer was."

Nieuwe job Van Hooydonck bij Visma-Lease a Bike

"Dat ik vaak aanwezig was op de wedstrijden, heeft me enorm geholpen." Nu gaat hij aan de slag bij het commerciële team van de ploeg. "Ik ben iemand die mezelf wil blijven uitdagen op zakelijk gebied. Een job in het commerciële team is de ideale stap in mijn ontwikkeling."

"Mijn interesseveld is breed, dus ik wil nog even afwachten wat me het beste ligt. Daarna kunnen we beslissen welke rol ik precies zal invullen. Maar ik ga graag met bestaande en nieuwe partners in gesprek."

"Wij hebben als ploeg echt een mooi verhaal en ik hou ervan om waarde te creëren voor onze partners door middel van ons team. Ik hou van persoonlijk contact dus ga daarom graag langs bij potentiële nieuwe partners", besluit Van Hooydonck nog.