Vlaams voorjaar ziet er in 2025 anders uit: "Belangrijkste verschuiving in een decennium"

Flanders Classics zorgt voor een verschuiving op de wielerkalender in 2025. Het Vlaamse voorjaar ziet er zo een beetje anders uit.

De Brabantse Pijl en de Ronde van Limburg krijgen in 2025 een andere plaats op de kalender. De woensdag tussen Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race werd traditioneel de Brabantse Pijl gereden, dat wordt nu de Ronde van Limburg.

Dit jaar werd de Ronde van Limburg op 20 mei gereden, maar in 2025 schuift de koers dus een maand vooruit. De Brabantse Pijl wordt dan weer twee dagen later gereden, de vrijdag voor de Amstel Gold Race.

Van den Spiegel geeft reden voor verschuiven Brabantse Pijl

Flanders Classics, de organisator van de Ronde van Limburg en de Brabantse Pijl, stelt dat het geen "geen wereldnieuws" is, maar wel "de belangrijkste verschuiving in de voorjaarskalender in het voorbije decennium".

Volgens CEO Tomas Van Den Spiegel zijn er meerdere redenen voor de verandering. Ten eerste de Ronde van het Baskenland, die langer duurt dan vroeger. "Voor die types kwam de Brabantse Pijl soms te vroeg. Op vrijdag hoopt de organisatie wel meer toppers aan de start te krijgen.

"De tweede reden is dat we in navolging van het EK in Limburg op zoek waren naar een betere oplossing voor wat we daar opgebouwd hebben. De vrijgekomen woensdag biedt dan mogelijkheden", stelt Van den Spiegel.