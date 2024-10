WK gravel in Leuven stuit op veel kritiek: "Dit is echt waanzin"

Dit weekend wordt in Vlaams-Brabant het WK gravel gereden. Maar daar is niet iedereen even gelukkig mee.

Het WK gravel in Vlaams-Brabant moet voor veel promotie voor de regio zorgen, maar niet iedereen staat er voor te springen. Zo gaat een deel van het parcours door het natuurdomein bij Abdij van Park in Leuven.

Fietsen is normaal gezien dan ook verboden in het stiltegebied. "In het domein leven verschillende watervogels en andere dieren. Geniet van de fauna en flora, maar respecteer de natuur, de stilte en de infrastructuur", staat er op een bord.

Kritiek op passage door stiltegebied

Komend weekend zullen zo'n 2000 deelnemers door het gebied rijden voor het WK gravel, renners zijn er ook al aan hun verkenning bezig. Jogchum Vrielink, professor aan de KU Leuven en vogelliefhebber, is er niet over te spreken.

"Dit is echt waanzin. Het broedseizoen is dan wel voorbij, maar er is volop vogeltrek momenteel", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (Vooruit) weerlegt die kritiek.

"We hebben er uitgebreid over gesproken en hebben de afwegingen gemaakt. Qua periode is het goed, want het is geen broedseizoen. En er komen op die locaties geen volgwagens en geen toeschouwers: alleen de fietsers zelf mogen erdoor."