Tadej Pogacar vertelt hoe hij bijna de start van het WK miste

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar reed zich afgelopen zondag tot wereldkampioen op de weg. Al stond hij bijna niet aan de start van het WK.

Het was een ongelofelijk nummer dat Tadej Pogacar in Zürich opvoerde tijdens het WK wielrennen op de weg. De Sloveen koerste meer dan honderd kilometer in de aanval.

Maar bijna was het misgelopen, want op de persconferentie vertelde Pogacar dat hij zich eigenlijk verslapen had op de dag van het WK.

“We moesten vrij vroeg opstaan en dat past helemaal niet bij me”, citeert het Nederlandse Sportnieuws hem. “Ik had drie wekkers ingesteld.”

Maar dat bleek niet voldoende te zijn. “Ik zette de eerste automatisch uit en viel weer in slaap. Maar even nadien maakte Urska Zigart (de verloofde van Pogacar, nvdr) me gelukkig wakker.”

Gelukkig kwam Pogacar wel nog tijdig aan de start. De wegrit op het WK in Zwitserland begon om 10.30 uur in de ochtend.