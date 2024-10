"Dit is ook onze fout": Renner van Patrick Lefevere komt met pakkend eerbetoon aan overleden renster

Op sociale media heeft de Italiaan Andrea Raccagni Noviero een pakkend eerbetoon geschreven voor de Zwitserse Muriel Furrer.

Muriel Furrer, amper 18 jaar oud, liet het leven op het WK in Zwitserland. In een emotioneel betoog op Instagram komt de jonge Italiaan Andrea Raccagni Noviero met uitspraken over de veiligheid in de koers. “Sorry, Muriel. Dit is ook onze fout”, klinkt het. Dit is de integrale tekst van de jonge renner.

“Ik wilde eerst een leuke post maken over mijn avonturen op het WK wielrennen. Maar dat gaf me van bij het begin een wrang gevoel. Zeker als ik zie dat niemand nog spreekt over het overlijden van Furrer.”

“We zijn op een punt gekomen dat we niet eens de dingen proberen te veranderen. Iedereen weet wat er in Zürich is gebeurd. Ik kan niets zeggen over het ongeluk zelf, wel kan ik praten over mijn ervaring.”

“Iedereen riskeerde zijn leven in dezelfde afdaling. Het hield helemaal geen steek om daar te zijn. Iedereen wist dat. Dat sommige renners het tegen de media zeiden, bleek niet genoeg om de boodschap over te brengen. Dit gaat om meer dan wielrennen, een sport vol risico's.”

“De mensen aan de knoppen hechten blijkbaar niet genoeg belang aan onze veiligheid. De levens van de renners doen er dan toch niet zoveel toe. Daarom deel ik mijn medeleven aan de familie van Muriel, maar moet ik me excuseren. Want ook ik had de kans om mijn stem te laten horen, maar deed het niet.”

“En ook excuses aan jouw adres zijn op z'n plek, Muriel. Als 18-jarige zou je nu moeten genieten van het leven. Daarom voel ik me extra schuldig dat we als renners niet eerder gesproken hebben over gevaarlijke situaties. Ik hoop dat we zulke situaties in de toekomst kunnen vermijden.”

“Mijn wens?”, besluit Raccagni Noviero. “Dat zo veel mogelijk renners deze boodschap delen. Zo kunnen we de sport van ons hart allemaal een beetje veiliger maken. Hoe precies moet nog bekokstoofd worden, maar het is een begin.”