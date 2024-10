29 jaar geleden: Prestatie van Pogacar is een absoluut unicum

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar was de beste in de Giro d'Emilia. Op zich niets bijzonder, al is dit wel een zege voor de geschiedenisboeken.

Tadej Pogacar heeft zaterdag met groot overwicht de Giro d’Emilia op zijn naam geschreven. Op zich niet het grootste nieuwsfeit zou je denken, maar eigenlijk is het wel straf wat hij doet in zijn regenboogtrui.

Voor heel wat renners blijkt de trui van wereldkampioen een soort van vloek te zijn en is het vaak heel lang wachten op een eerste overwinning in de regenboogkleuren.

Dat is niet het geval bij Pogacar dus. In zijn eerste koers nadat hij wereldkampioen werd was het meteen prijs voor de Sloveen.

Om dat terug te vinden, moeten we heel ver terugkeren in de geschiedenisboeken. Tom Boonen was de allerlaatste die deze stunt realiseerde.

Hij werd wereldkampioen in 2006 en pakte zijn eerste overwinning na de regenboogtrui in zijn eerste koers pas het jaar erop, omdat hij in 2006 niet meer koerste.

Wie het wel deed in hetzelfde jaar was Abraham Olano. Maar voor die stunt moeten we al terugkeren naar 1995, 29 jaar geleden dus.