Soudal-QuickStep heeft wat goed te maken in Italië: "Dit motiveert"

De Giro d'Emilia werd geen succes voor Soudal-QuickStep. De renners van Patrick Lefevere krijgen vandaag een nieuwe kans in de Coppa Bernocchi.

De start en de aankomst van de Coppa Bernocchi ligt ook dit jaar weer in Legnano. Soudal-QuickStep wil er snel de Giro d’Emilia doorspoelen.

Aan de Coppa Bernocchi heeft Remco Evenepoel alvast goede herinneringen. Hij won de koers drie jaar geleden al en is ook dit jaar weer van de partij, als voorbereiding op Lombardije.

Hij doet nu een nieuwe poging om de zege te pakken, samen met zijn ploegmaten Mattia Cattaneo, Antoine Huby, Fausto Masnada, Andrea Raccagni, Pepijn Reinderink en Mauri Vansevenant.

“In de afgelopen drie seizoenen wonnen we twee keer en behaalden we in totaal vier podiumplaatsen in Bernocchi, dus het spreekt voor zich dat dit een race is die we erg leuk vinden en waar we opnieuw hopen mee te doen voor een goed resultaat, op wat een veeleisend en behoorlijk selectief parcours zal zijn”, zegt ploegleider Davide Bramati.

De ploeg heeft volgens hem wat recht te zetten. “De dingen gingen niet zoals gepland voor ons in Emilia, maar dat is wielrennen, en dit motiveert ons alleen maar meer voor maandag”, besluit de Italiaan.