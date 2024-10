José De Cauwer geeft dé reden waarom Mathieu van der Poel deze winter wel moet crossen

Mathieu van der Poel twijfelt nog altijd of hij deze winter gaat crossen. José De Cauwer ziet alvast wat Van der Poel kan motiveren om het toch te doen.

Al sinds hij begin februari voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden werd in Tabor zaait Mathieu van der Poel twijfel over het feit of hij deze winter het veld gaat induiken. Daar is nog altijd geen duidelijkheid over.

"Ik vraag me af wanneer ze het winterprogramma van Mathieu van der Poel gaan bekendmaken", vroeg José De Cauwer zich af tijdens het WK gravel bij Sporza. "Gaat hij crossen? En veel of weinig?"

Wat denkt De Cauwer er zelf van? "Ik vraag mij af of dat echt moet. Maar ze doen het allemaal zo graag blijkbaar." Voor Alpecin-Deceuninck is het wel een hele organisatie qua materiaal en personeel om Van der Poel te laten crossen. "Er komt heel wat bij kijken."

Zevende wereldtitel motivatie voor Van der Poel?

Wat Van der Poel kan motiveren om dit jaar toch het veld in te duiken, is het record van aantal wereldtitels in het veld. Erik De Vlaeminck heeft het record met zeven wereldtitels, Van der Poel heeft er zes.

Is het dan wel verstandig om een kans om de wereldtitel te laten schieten? "Het kan altijd eens tegenslaan, het zal niet altijd lukken" stelt De Cauwer. Zal die drang naar de zevende regenboogtrui Van der Poel over de streep trekken?