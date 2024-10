Ploegleider is klaar en duidelijk over onzichtbare Remco Evenepoel: "Dat zien we ook"

Remco Evenepoel heeft ook in de Coppa Bernocchi geen rol van betekenis gespeeld. Hij probeerde wel weg te rijden in de finale, maar raakte niet weg uit het peloton.

In de Giro dell'Emilia afgelopen zaterdag gaf Remco Evenepoel er de brui aan nadat hij last had van wat vuiligheid in zijn oog. Dat wilde hij maandag doorspoelen in de Coppa Bernocchi, maar top was Evenepoel niet.

Hij viel wel enkele keren aan, maar raakte nooit echt weg uit het peloton. De vluchters streden om de overwinning, Evenepoel kwam als 53ste over de streep. "Veel valt er niet te zeggen over deze wedstrijd", zegt ploegleider Klaas Lodewyck bij HLN.

Evenepoel niet meer in topvorm

Soudal Quick-Step ging langs bij enkele ploegen om mee te rijden achter de vroege vlucht, maar niemand had echt zin. De ploeg probeerde het dan maar zelf op te lossen. "Bwaa, geviseerd… Hij is verre van top. Dat zien we ook."

Evenepoel ging met Sivakov op pad, de Fransman raakte wel nog tot bij de vroege vluchters. "Je merkt duidelijk dat hij tegen de limiet zit." En dan geeft Lodewyck het vooral over de volle inspanning van Evenepoel.

Dinsdag staat Evenpoel normaal aan de start van Tre Valli Varesine, maar daar wordt extreem veel regen voorspeld, het is maar de vraag of die wedstrijd kan doorgaan. Zaterdag rijdt Evenepoel ook nog de Ronde van Lombardije.