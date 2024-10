"Riooldeksels kwamen omhoog": Ben Hermans beschrijft de apocalyps in Varese

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Tre Valli Varesine werd maandag stopgezet. Dat gebeurde op vraag van de renners, omwille van de zware regenval.

De noordelijke regio’s van Italië werden de voorbije dagen geteisterd door noodweer. De regen viel met bakken uit de hemel, waardoor er gevraagd werd om enkel je huis te verlaten als dat echt niet anders kon.

Toch werd maandag het startschot gegeven voor de Tre Valli Varesine, met onder andere Tadej Pogacar en Remco Evenepoel aan de start. Na nog geen 60 kilometer werd de koers op vraag van de renners stopgezet wegens te gevaarlijk.

“Tijdens de neutrale start lagen er al veel plassen op de weg”, vertelt Ben Hermans, voor Cofidis in het noorden van Italië, aan Het Belang van Limburg.

“Kleine overstromingen eigenlijk, waardoor het peloton begon te remmen. Je rijdt er dan op goed geluk door, en hoopt dat er geen aquaplanning onder je tubes ontstaat. Toen had ik al door dat het gevaarlijk ging worden.”

De plaatselijke ronde werd afgewerkt in het centrum van Varese. “In Italië weet je dat de wegen er in een stad sowieso al niet goed bijliggen. Bovendien kwamen de riooldeksels simpelweg omhoog, omdat ze de hoeveelheid water niet aankonden. Als er dan zo’n gaten in de weg ontstaan, weet je dat het heel gevaarlijk wordt.”

Hermans vond het niet erg dat de koers gestaakt werd. Als renner presteert hij veel beter als het warmer wordt. “Zelfs wanneer het bijvoorbeeld 45 graden is. Ik ben er dus niet rouwig om.”