Tourbaas doet enkele straffe uitspraken over betrouwbaarheid van prestaties Pogacar

Tadej Pogacar reed afgelopen zomer in de Tour de France iedereen van het kastje naar de muur. Al rijzen er dan ook snel weer vragen over mogelijk dopinggebruik.

De dominantie van Tadej Pogacar in de Tour de France van afgelopen zomer was overweldigend groot. Voor sommigen zelfs te overweldigend.

Tourbaas Christian Prudhomme deed in een gesprek met het Franse La Dépêche enkele straffe uitspraken over de Sloveen. “We zien weer wat we van vroeger kennen”, klinkt het. “Het zijn kampioenen die vanaf het begin tot het einde van het jaar er staan met de instelling om alles te winnen. Wat Pogacar doet lijkt op wat Eddy (Merckx, red.) en Bernard (Hinault, red.) deden.”

Prudhomme verwees naar een uitspraak van Hinault. “Hij zei al jarenlang dat de gasten van nu het spelletje ervan moesten zien, dat ze weer plezier moesten maken. Dat is precies wat Pogacar doet.”

Of de prestaties en records van Pogacar geloofwaardig zijn is een ander paar mouwen. “Gezien het niet zo verre verleden van het wielrennen is de vraag niet onrechtmatig. Ik heb daar geen antwoorden op.”

“Ik zie dat hij behoorlijk indrukwekkende prestaties neerzet in wedstrijden. Er zijn controles en we hebben met ASO gevochten voor onafhankelijke partijen, vandaag de dag is dit het geval met ITA (International Testing Agency, red.), dus ja.”