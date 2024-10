Sanne Cant legt haar keuze nog eens haarfijn uit: "Dat vind ik niet fijn"

Sanne Cant begint straks aan haar allerlaatste seizoen in het veldrijden. Voor het Belgisch kampioenschap past ze al zeker en dat is een doelbewuste keuze.

Zaterdag in Beringen zal Sanne Cant er nog niet bij zijn, maar volgende week zaterdag in Essen is ze er wel bij. Voor Cant wordt het haar laatste seizoen, in februari hangt ze haar fiets definitief aan de haak.

"Ik ben nu 34 en ik zit al sinds mijn zesde op de fiets. Tijd om een nieuw hoofdstuk aan te snijden", zegt ze bij Sporza. Cant wil vooral niet het jaar te veel rijden en vindt het een mooi moment om te stoppen.

Geen BK voor Sanne Cant

Cant werd in januari voor de 15de keer op rij Belgisch kampioene in het veld, maar een 16de titel komt er zeker niet. Cant heeft het BK-hoofdstuk vorig seizoen in Meulebeke al afgesloten in haar hoofd.

En Cant wil ook vermijden dat de Belgische trui een seizoen niet in het veld te zien zou zijn als ze gestopt is. "Dat hebben we met het WK meegemaakt. Wegrensters kwamen die trui winnen, waarna ze nog nauwelijks te zien was in het veld. Dat vind ik niet fijn."

Dat was onder meer het geval met Pauline Ferrand-Prevot toen zij in 2015 wereldkampioene werd. De Française reed geen enkele wedstrijd in haar regenboogtrui, die dus een jaar niet te zien was in het veld.