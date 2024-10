Soudal Quick-Step stelt ambities over Remco Evenepoel bij voor de Ronde van Lombardije

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel sluit zaterdag in de Ronde van Lombardije zijn seizoen af. Bij Soudal Quick-Step beseffen ze dat de verwachtingen niet te hoog liggen.

In de Ronde van Lombardije staan Remco Evenepoel en Tadej Pogacar opnieuw samen aan de start. De vraag is echter of het wel tussen een duel komt tussen de wereldkampioen en de olympische kampioen.

Pogacar toonde zich oppermachtig in de Giro dell'Emilia terwijl Evenepoel opgaf. Ook maandag in de Coppa Bernocchi reed Evenepoel een anonieme koers. Hij sleept zich duidelijk naar het einde van het seizoen. Soudal Quick-Step beseft dan ook dat de verwachtingen niet al te hoog mogen liggen.

Evenepoel geen topfavoriet voor Lombardije

"Zaterdag zal een van de zwaarste koersen worden van het seizoen", blikt ploegleider Davide Bramati vooruit. "De acht beklimmingen zullen geleidelijk het peloton uitdunnen. De langste beklimming, die in de laatste zestig kilometer zit, zal de koers doen openbarsten."

"We verschijnen niet aan de start als de grote favorieten, maar we zijn vastbesloten om er een goede wedstrijd van te maken. We willen de Wolfpack spirit tonen en een goed resultaat neerzetten bij het afsluiten van ons Europese seizoen."

Evenepoel krijgt in de Ronde van Lombardije de steun van Pieter Serry, Ilan van Wilder, Mauri Vansevenant, William Junior Lecerf, Mattia Cattaneo en Fausto Masnada.