Sven Nys heeft er geen zin in: "Geen seconde over nagedacht"

Sven Vanthourenhout was niet alleen bondscoach op de weg, maar ook in het veldrijden. Sven Nys wordt alleszins niet zijn opvolger.

Sinds november 2020 was Sven Vanthourenhout bondscoach op de weg, maar in 2017 al ging hij al aan de slag als bondscoach in het veldrijden. Ook voor die functie moet de Belgische wielerbond op zoek naar een opvolger.

Daarvoor heeft Belgian Cycling al een vacature uitgeschreven, waarin het op zoek gaat naar een bondscoach off road. De nieuwe bondscoach in het veldrijden zal ook het mountainbiken voor zijn rekening nemen.

Nys volgt Vanthourenhout niet op als bondscoach

Wie alvast niet zal solliciteren, is Sven Nys. "Ik heb geen seconde overwogen om te solliciteren", zegt Nys bij VTM Nieuws. "Ik voel met heel comfortabel in wat ik nu doe." Nys heeft namelijk heel wat bezigheden.

Veel van zijn tijd gaat naar zijn crossploeg Baloise Trek Lions, maar Nys heeft ook nog het Sven Nys Cycling Center op de Balenberg, waar hij binnenkort een eetcafé overneemt. En Nys geeft ook soms commentaar.

Wie moet dan wel bondscoach worden? "In het veldrijden hoeft dat niet iemand te zijn die heel nauw betrokken is bij de renners. De bondscoach moet vooral de rust bewaren tijdens een kampioenschap, de tactische lijnen worden door de renners zelf uitgezet tijdens de cross."